Vercelli, spray al peperoncino in centro commerciale: 4 in ospedale

Attimi di tensione a Vercelli, in un centro commerciale del quartiere Porta Torino, dove qualcuno tra i clienti di un negozio ha spruzzato spray al peperoncino, seminando il panico tra i presenti.

Una decina di clienti hanno accusato una lieve intossicazione, quattro sono stati portati per precauzione all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per accertamenti; per gli altri non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. La sostanza urticante si è rapidamente diffusa negli ambienti con il sistema interno di aerazione. Non è escluso un tentativo di furto.