La salma di una donna dispersa da sabato notte nella zona di Valduggia, in provincia di Vercelli, è stata ritrovata in una zona boschiva nei pressi di Cesolo. A notare il cadavere è stato un passante. Nelle ultime ore le squadre a terra del soccorso alpino e speleologico piemontese erano state attivate per le ricerche, così come un'unità cinofila molecolare.