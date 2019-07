Val di Susa, i No Tav forzano la zona rossa e oltrepassano la barriera | La polizia lancia i lacrimogeni

"Comunichiamo che non ci facciamo prendere in giro: diciamo a tutti i politici, M5s in primis, che i loro giochi di potere e di poltrone non ci interessa". Così gli esponenti del Movimento No Tav durante la marcia verso il cantiere. "Siamo in tanti a far sentire la nostra voce con forza e determinazione. Non accettiamo intimidazioni. Fermarlo tocca a noi. Dopo le parole di chi in campagna elettorale aveva promesso che la Tav non si sarebbe fatta, ci ritroviamo a dover sentire stupidaggini a mezzo stampa su costi e opportunità. Non ci sono governi amici".