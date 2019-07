Val di Susa, i No Tav forzano la zona rossa e raggiungono il cantiere | La polizia lancia i lacrimogeni

"Ci avete venduti, come tutti gli altri. Non prendeteci in giro: in un anno non avete mai detto una volta No Tav". Così Alberto Perino, storico leader No Tav, a margine della manifestazione in Val di Susa. "Quello che infastidisce è che signori come la Castelli, come Di Maio, come Carabetta, come altri fanno comunicati incredibili dove si dichiarano ultra No Tav. Sapevamo benissimo che alla fine avrebbero calato le brache sulla Tav, come le hanno calate su tutto il resto".