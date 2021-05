Tragedia Mottarone, Giovannini: "Una grande ferita per il Paese"

IPA

La tragedia della funivia Stresa Mottarone "è una grande ferita per il Paese". Sono le parole del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, durante l'informativa urgente alla Camera. Il ministro ha quindi confermato l'istituzione di una commissione ispettiva del ministero che "svolgerà approfondimenti specifici" in aggiunta a quelli i della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime.