Torino verso la fase 2, dentro il bus anti Covid-19 tra adesivi segna posto e distanze da rispettare 

Mascherine e igienizzante, ma non solo. Il nostro Paese si preparara alla ripartenza prevista dalla fase 2 che iniziera il 4 maggio. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" entrano in un bus a Torino per mostrare come sarà viaggiare sui trasporti pubblici del capoluogo piemontese.

Adesivi segna posto già dalla banchina per imporre ai cittadini di rispettare le distanze di sicurezza. Stessa cosa all'interno del bus. Bollino blu su ogni seduta utilizzabile, bollino rosso per quelle che dovranno essere lasciate libere sempre nell'ottica del distanziamento sociale. Non si potrà viaggiare in piedi e il posto del conducente sarà isolato da una porta in plexiglass che risulterà sigillata in ogni suo punto.