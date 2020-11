Torino, vendeva droga e la spediva per posta: arrestato postino

carabinieri

I carabinieri di Torino hanno arrestato per possesso di droga un postino di 24 anni, dipendente di una ditta privata incaricata delle consegne per conto di diversi uffici postali estranei all'attività dell'uomo. Il 24enne vendeva droga e la spediva per posta. Nella sua casa sono stati trovati 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un quaderno contenente appunti e la contabilità riconducibili all'attività di spaccio.