Torino, ricatto hard: minore costretta a inviare foto e video via social

Italy Photo Press

Una minorenne è stata costretta per mesi a inviare foto e video intimi al "fidanzato" virtuale, il quale minacciava poi di far girare il materiale sui social se lei non ne avesse mandato altro. E' accaduto nel Torinese. La minore ha conosciuto online il suo ricattatore, apparentemente suo coetaneo, ed è stata salvata dal padre che ha avvertito la polizia. Il responsabile è stato denunciato per produzione e cessione di materiale pedopornografico.