Torino, morto per Covid l'ex magistrato Bruno Tinti

Ansa

Morto per Covid a 78 anni il magistrato Bruno Tinti, figura storica degli ambienti giudiziari piemontesi. Tinti prestò servizio per quasi tutta la carriera a Torino dove si specializzò nella lotta ai reati economici. Tra le inchieste che condusse spicca quella sul caso Telekom Serbia. Nel 2007 firmò un libro, "Toghe rotte", in cui, avvalendosi delle testimonianze di numerosi colleghi, raccontò il disagio dei magistrati.