Torino, guarda la partita mentre guida il tram: il video di uno studente inguaia l'autista

Il video girato da uno studente inchioda l' autista di un tram della linea 3 di Torino . Mentre era alla guida del mezzo pubblico, infatti, l'uomo seguiva la partita tra la squadra granata e il Napoli. Come mostra il filmato, l'autista aveva posizionato il cellulare sul cruscotto per potersi tenere aggiornato sul risultato del San Paolo. Ma ora dovrà presentarsi al cospetto dei responsabili della Gtt, il Gruppo Torinese Trasporti, per forinre spiegazioni.

La partita Torino-Napoli - L'episodio è accaduto domenica sera e la linea 3 su cui viaggiava il tram in questione è quella che fa la spola dal ponte di corso Regina Margherita fino al quartiere Vallette. "Mi sono messo a filmare perché ho visto che ogni tanto lui buttava l'occhio sul telefono che aveva incastrato dietro ai comandi. E non mi è parso un comportamento molto responsabile da parte di chi sta guidando un tram", ha spiegato, al quotidiano La Stampa, Jamal, lo studente che ha filmato tutto e postato il video sui social.



La testimonianza dello studente - "Certo, non posso dire che, distratto dalla partita, quell'uomo abbia compiuto manovre brusche o azzardate. Mi sembra in ogni caso un fatto piuttosto grave e per questo ho deciso di documentarlo" ha spiegato il ragazzo. Il video diffuso su Facebook ha ricevuto diverse migliaia di visualizzazioni e scatenato le proteste di tantissimi cittadini.



Provvedimenti disciplinari in arrivo - Al punto che l’amministratore delegato del Gruppo Torinese Trasporti, Giovanni Foti, non ha intenzione di minimizzare l'accaduto: "Il manovratore è stato rintracciato, sarà sentito dai responjsabili del servizio e verrà aperta un'inchiesta", ha spiegato. "Si tratta di una violazione gravissima a discapito dei passeggeri", ha aggiunto lasciando intendere che ci saranno provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autista.