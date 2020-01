Torino, barricato in casa con ostaggi si arrende dopo tre ore

Convinto da un mediatore dei carabinieri, l'uomo che si era barricato in casa a Torino si è arreso: ha aperto la porta e ha consentito l'ingresso dei soccorsi. Si tratta di un ingegnere di 40 anni che si era chiuso nell'abitazione, tenendo in ostaggio per oltre tre ore la madre anziana e il fratello affetto da problemi psichiatrici. L'uomo è stato trasportato in ospedale dal 118.