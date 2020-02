Torinese di 40 anni contagiato in Piemonte: era entrato in contatto con il focolaio lombardo

Il caso di coronavirus registrato in Piemonte "non è un nuovo focolaio piemontese ma è legato al ceppo lombardo". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. Il paziente è un torinese di 40 anni e "si è ammalato dopo essere entrato in contatto con persone infette in Lombardia", ha aggiunto il governatore piemontese Alberto Cirio. I familiari dell'uomo sono sotto osservazione.