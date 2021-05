Terrorismo, esortava alla jihad: arrestato Imam del carcere di Alessandria

L'Imam del carcere di Alessandria, un detenuto di origine marocchina, avrebbe esortato alla jihad ed avrebbe esaltato attentati terroristici del recente passato. Nei confronti dell'uomo, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere: è ritenuto responsabile di istigazione a delinquere, in relazione ai delitti di terrorismo, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.