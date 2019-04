Tav, il ministro Costa: "Preoccupato per le colline con amianto"

Alcuni percorsi della Tav Torino-Lione "tagliano colline che presentano problemi di amianto". Lo ha riferito il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parlando a Casale Monferrato (Alessandria). "Questa per me è una preoccupazione e l'ho fatto presente al governo. La decisione finale non è però competenza del mio ministero", ha aggiunto.