Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente

Momenti di tensione in Valle di Susa nel corso di un corteo No Tav. Circa 300 manifestanti hanno lanciato un centinaio di bombe carta nei paraggi del cantiere di Chiomonte. La polizia, che ha risposto lanciando lacrimogeni, nel corso di una perlustrazione ne ha trovate molte inesplose. Un agente è rimasto ferito in maniera non grave.