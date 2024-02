"Striscia la Notizia", calci e pugni contro la troupe durante servizio da Novi Ligure sul "furbetto del biglietto"

Un pugno in faccia all'inviata di "Striscia la Notizia" Rajae Bezzaz e calci al cameraman con danni all'attrezzatura tecnica. E' il bilancio dell'aggressione subita ieri pomeriggio a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, mentre la troupe del tg satirico stava realizzando un servizio sul "furbetto del biglietto". Come documentato in servizio di Striscia del 5 giugno 2020, il venditore Simone Marletta vendeva ingressi fantasma per accedere a eventi sportivi e concerti. Una volta intascati i soldi, tuttavia, l'uomo spariva. In questi anni sono arrivate altre segnalazioni da parte dei clienti truffati e insieme a una di loro Rajae è tornata dal venditore seriale con prove in mano.

Fin dalle prime domande rivolte a Marletta la situazione è degenerata e, oltre all'aggressione fisica e ai danni all'attrezzatura, l'inviata è stata raggiunta da insulti razzisti tra cui marocchina di m***. Rajae Bezzaz e l'operatore sono finiti entrambi in ospedale con 10 giorni di prognosi. Una volta tornata la linea in studio i conduttori Sergio Friscia e Nicola Lipari hanno espresso ai colleghi aggrediti tutta la solidarietà del programma.