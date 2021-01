Sparatoria nell'Alessandrino, due minorenni in fin di vita

carabinieri

Due minorenni sono rimasti gravemente feriti in una sparatoria avvenuta a Sale (Alessandria), nei pressi di un'area dove dimorano famiglie sinti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in ospedale con mezzi propri nel capoluogo di provincia, mentre l'altro a Novi Ligure. Entrambi, membri di una famiglia di giostrai, sono in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.