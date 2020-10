Sparatoria in centro a Reggio Emilia, feriti tre giovani: uno grave

lapresse

Tre giovani sono rimasti feriti in una sparatoria in pieno centro a Reggio Emilia verso le 23:30 di sabato: uno dei 3 è grave. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi ancora non chiariti. Il responsabile è fuggito tra la folla terrorizzata per gli spari, ed è riuscito a far perdere le tracce: ora è ricercato dalla polizia.