Siccità, la Regione Piemonte chiede lo stato di calamità per l'agricoltura

Il governatore piemontese Alberto Cirio ha inviato a Roma la richiesta di stato di calamità per l'agricoltura.

Lo riferisce la Regione Piemonte, annunciando per venerdì un incontro per fare il punto sull'emergenza siccità. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che, congiuntamente a Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, verrà chiesto lo stato d'emergenza per il problema siccità.