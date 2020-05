Sei arresti per usura nell'Astigiano: tassi fino al 200%

Sono sei le persone arrestate dalla polizia e dalla guardia di finanza di Asti per sgominare un'organizzazione dedita al racket dell'usura. I componenti della banda prestavano denaro a tassi fino al 200% e, con minacce, pretendevano a garanzia immobili, valori e automezzi. Emesse anche altre due misure interdittive per altri due soggetti. Ancora in via di quantificazione l'ammontare complessivo del giro d'affari illegale.