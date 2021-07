Scontri tra polizia e No Tav in Val di Susa: feriti due agenti

Ansa

Due poliziotti sono rimasti feriti nel pomeriggio in Val di Susa durante scontri con i manifestanti No Tav. Nel corso degli incidenti al cantiere di Chiomonte, i circa 150 dimostranti hanno lanciato pietre e petardi contro le forze dell'ordine. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è rimasta chiusa per ore.