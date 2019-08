Giovane ucciso da coetaneo, l'assassino su Facebook: "L'ho fatto per amore"

Un giovane , Yoan Leonardi di 23 anni, è stato ucciso nella notte vicino a una discoteca di Borgo Ticino, nel Novarese. L'omicida, Alberto Pastore , coetaneo della vittima, ha confessato su Facebook poco prima di essere fermato dai carabinieri. "Voglio scusarmi - ha scritto via social -, ho fatto una c... per amore". Secondo le ricostruzioni, il movente è passionale.

Il delitto è avvenuto verso le 2, davanti a un pub della frazione Campagnola di Borgo Ticino. Non si sa ancora se i due si fossero dati appuntamento per chiarirsi o se la lite sia cominciata nel locale e proseguita fuori. Pastore comunque ha estratto un coltello e colpito Leonardi, per poi darsi alla fuga. E' poi stato bloccato dai carabinieri, non prima di essere riuscito a scrivere il suo messaggio su Facebook.