Piemonte, dispersa sul Monviso un'escursionista di 55 anni

Un'escursionista di 55 anni è dispersa in Piemonte alle pendici del Monviso, in Valle Po. La donna non è rientrata giovedì dopo un'escursione e la sua auto è stata ritrovata nel parcheggio di Pian del Re, a 2.000 metri, da cui partono i principali sentieri della valle. Già scattate le ricerche del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che finora non hanno dato nessun risultato.