Omicidio di Zoe, uno dei primi soccorritori: "In caserma, mentre tutti erano sconvolti, Alex Manna dormiva tranquillo"

L’uomo ricorda il momento in cui ha saputo dell’accaduto. "Quando mio figlio mi ha chiamato dicendomi di correre perché Zoe era stata buttata nel canale, sono arrivato subito", racconta, spiegando di aver percepito immediatamente qualcosa di anomalo nel comportamento dell'omicida. "Quando l’ho visto, la cosa che mi ha colpito di più è che era in maniche corte, nonostante facesse un freddo tremendo".