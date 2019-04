Omicidio Leo, la madre: "Grave che il killer non fosse in cella"

La madre di Stefano Leo, il giovane ucciso sul lungofiume di Torino, ai Murazzi, interviene sulla mancata carcerazione del killer di suo figlio: "E' grave che chi ha confessato il delitto avrebbe dovuto entrare in carcere mesi fa". E in merito alla confessione dell'omicidio da parte di Said Mechaquat, che si è costituito, Mariagrazia Chiri chiarisce. "Se quanto sinora emerso fosse confermato, non va utilizzato per ridurre le sue gravi responsabilità".