Novara, svastica su un campo di calcio: indaga la polizia

Vandali in azione a Novara, nell'impianto sportivo della Voluntas di Novara. Ignoti hanno fatto irruzione nel campo di via San Bernardino da Siena, nella notte tra sabato e domenica, e hanno tracciato una svastica e disegni osceni col gesso che di solito viene usato per tracciare le linee del campo da gioco. A scoprire l'accaduto sono stati i dirigenti della società. Sull'accaduto indaga la polizia.