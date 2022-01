Novara, coppia ruba per sfamare la famiglia: per la Cassazione è reato

Rubare in supermercato per sfamare la famiglia non è permesso, soprattutto se ci sono "alternative lecite" come il ricorso agli aiuti di una parrocchia. E' un principio ribadito dalla Cassazione nell'ambito del caso di una coppia del Novarese, marito e moglie, di 51 e 38 anni, con figli, entrambi italiani, processati con l'accusa di avere sottratto da un centro commerciale di Trecate cinque porzioni di parmigiano, due confezioni di shampoo e una di deodorante. I coniugi erano stati condannati dalla Corte d'appello di Torino, nel 2020, a due mesi di reclusione con la condizionale nonostante le gravi difficoltà economiche - testimoniate da un sacerdote - in cui versava il nucleo familiare dopo la perdita del lavoro da parte dell'uomo.