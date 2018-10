No Tav, scontri in Val di Susa a giugno 2015: 16 condanne a Torino

Con sedici condanne e tre assoluzioni si è chiuso a Torino il processo ad attivisti e simpatizzanti No Tav per i tafferugli con le forze dell'ordine del 28 giugno 2015, durante una manifestazione in Val di Susa per contestare la linea del treno ad alta velocità. Il Tribunale di Torino ha inflitto un totale di 30 anni di reclusione, mentre il pm ne aveva chiesti settanta. Le pene vanno dai quattro mesi ai tre anni e dieci mesi.