Niente aiuti Covid agli stranieri: si dimette sindaco del Vercellese

Si è dimessa Michela Rosetta, sindaco leghista di San Germano Vercellese finita ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su aiuti alimentari per l'emergenza Covid negati a stranieri e anziani non autosufficienti per darli a famiglie più ricche. Il sindaco ha fatto sapere, tramite il proprio legale, di essersi sempre "prodigata per il bene pubblico" e di doversi ora difendere da "accuse ingiuste" rivoltele da "persone da tempo a me avverse".