Nel Novarese furgone travolge un'auto: morta una 15enne

Una quindicenne è morta martedì mattina in un incidente stradale a Cavaglietto, nel Novarese. L'auto su cui viaggiava la giovane è stata travolta da un furgone. La madre della ragazza, che era alla guida dell'auto, è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di Novara. Sotto shock, ma illeso, il conducente del mezzo pesante.