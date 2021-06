Mottarone, riassegnato il fascicolo al gip titolare 

Ansa

Il presidente del Tribunale di Verbania ha riassegnato il procedimento sulla tragedia del Mottarone al gip Elena Ceriotti, "titolare per tabella del ruolo" che era stato assunto dal presidente dell'ufficio Gip Donatella Banci Buonamici come supplente per la convalida del fermo in quanto la collega era assente. Il provvedimento è stato firmato ora poiché il 31 maggio è cessato l'esonero dalle funzioni del giudice Ceriotti, che è rientrata in servizio.