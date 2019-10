Maltempo, torna l'allerta arancione in Piemonte e Liguria

Ritorna il maltempo e scatta di nuovo l'allerta arancione in Piemonte e Liguria. Secondo l'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, le valli torinesi e cuneesi e le province di Asti e Alessandria sono a rischio di frane e piene dei corsi d'acqua secondari e principali. In Liguria previsti forti temporali da Ponente alle zone di Levante, mare molto mosso e venti fino a 60/70 km/h.