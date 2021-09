Maltempo, nubifragio nell'Alessandrino: danni e disagi

Ansa

Danni e disagi si sono verificati ad Alessandria e in parte della Bassa Valle Scrivia per un'intenso temporale. A Isola Sant'Antonio, comune dell'Alessandrino al confine con il Pavese, alcune abitazioni hanno subito danni ai tetti. Per fortuna non ci sono stati feriti. Molta, però, l'acqua per le strade. Sulla provinciale Castelnuovo Scrivia-Guazzora i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di pali pericolanti.