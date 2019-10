Maltempo nell'Alessandrino, case evacuate e scuole chiuse 

In molti paesi dell'Alessandrino, soprattutto nelle zone appenniniche, nelle ultime ore il maltempo ha assunto le caratteristiche di un'alluvione. Fiumi e torrenti sono straripati, molte strade sono chiuse, invase da acqua e fango. Evacuati una scuola e gli abitanti in un rione di Gavi dove sono esondati il fiume Lemme e corsi d'acqua minori. Qui, come a Tortona, Novi Ligure e Serravalle Scrivia, martedì le scuole resteranno chiuse.