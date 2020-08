Maltempo: grandine, vento e alberi caduti nell'Astigiano

Vento, pioggia e grandine hanno creato diverse criticità nell'Astigiano, con i vigili del fuoco costretti a intervenire per i tanti allagamenti. In corso Alessandria, ad Asti, un albero è caduto su un'auto e un uomo è rimasto bloccato all'interno del mezzo. E' stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarlo: le sue condizioni non sono gravi. Situazione difficile anche a Torino, dove nel pomeriggio sono caduti 40mm di pioggia in un'ora.