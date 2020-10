Maltempo, governatore Piemonte: "Aiuto dello Stato è imprescindibile"

A causa del maltempo la situazione in Piemonte "è grave e lo Stato d'emergenza non è solo un aiuto, è un'esigenza imprescindibile". Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, in visita a Limone (Cuneo), una delle zone alluvionate. "Questa volta chiediamo aiuto e lo Stato ci deve essere. Siamo abituati a risollevarci e a farcela da soli, ma la situazione è complicata in un momento in cui stavamo ripartendo dopo l'emergenza Covid", ha spiegato.