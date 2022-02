Lite in discoteca finisce a coltellate in strada a Milano: un ferito

Un trentunenne marocchino è stato soccorso all'alba dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, in via della Moscova perché trovato a terra, ferito alla spalla sinistra, probabilmente a coltellate.

I militari hanno identificato e portato in caserma un italiano di 19 anni e la sua fidanzata di 21 che alla vista dei militari avevano cercato di scappare. Da una prima ricostruzione, il ferito e il ragazzo avrebbero avuto una discussione nella discoteca "The Club", in largo La Foppa, per poi venire alle mani in strada. Il ferito è stato portato al Pronto soccorso del Policlinico e non è in pericolo di vita.