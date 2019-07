L'avviso dei No Tav a Conte: "Siamo determinati, non finisce qui"

E subito dopo il "via libera" del premier Giuseppe Conte alla Torino-Lione, arrivano dal web i messaggi di avvertimento del movimento No Tav: "Conte dimostra di non conoscere la nostra determinazione". Nel testo si legge fra l'altro che il premier "sa che la Torino-Lione non serve a nulla", "sa che si creerà un problema di ordine pubblico", "ha ben chiaro" che "perderà tanti voti" ma "non conosce la determinazione del movimento No Tav".