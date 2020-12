Tragedia a Ivrea, si suicida durante una videochiamata con la figlia per punire l'ex compagna

lapresse

A Ivrea, un 53enne si ucciso durante una videochiamata con la figlia di 6 anni per punire la sua ex compagna. L'uomo, che era stato denunciato dalla donna per maltrattamenti, ha scritto un biglietto per la famiglia, rivolto per vendetta all'ex che lo aveva lasciato ed era per lui colpevole della sua infelicità, poi ha telefonato ai figli e durante la videochiamata si è sparato alla tempia.