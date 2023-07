Incidente sul lavoro a Torino: meccanico muore schiacciato da un motore

Un altro incidente sul lavoro colpisce l'Italia.

Questa volta a Torino dove un meccanico di 58 anni è morto schiacciato da un motore che si è sganciato da un'auto in riparazione, su un ponte sollevatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'area e ora indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sequestrati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza di cui è dotata l'officina. La salma è stata trasportata in obitorio ed è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.