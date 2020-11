Imprenditori non erogavano "Bonus Renzi" di 5mila dipendenti: denunciati

lapresse

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 29 milioni di euro nei confronti degli ex rappresentanti legali di ManitalIdea Spa, società di Ivrea leader nella consulenza gestionale con 5mila dipendenti. Denunciati gli ex rappresentanti legali della società per i reati tributari di omesso versamento di ritenute e indebita compensazione. Tra le contestazioni l'inesistente erogazione degli 80 euro mensili del "Bonus Renzi".