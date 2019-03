Guasto allo snodo di Torino, treni verso la Liguria bloccati

Traffico ferroviario in tilt alla stazione Lingotto a Torino per un guasto all'apparato di comando e controllo di Trenitalia. Bloccati, dalle 7:35, tutti i treni per Cuneo, Savona e Genova. I tecnici Rfi sono al lavoro per ripristinare il servizio. Molti i convogli fermi sulle linee. Disagi per migliaia di pendolari.