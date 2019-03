Guasto allo snodo di Torino, ripresa la circolazione dei treni

E' stato riparato il guasto all'apparato di comando e controllo di Rfi che in mattinata ha causato grossi disagi alla stazione Lingotto di Torino. Dalle 7:35 alle 8:50 sono stati bloccati tutti i treni per Cuneo, Savona e Genova e molte linee del servizio ferroviario metropolitano Sfm3, causando disagi per migliaia di pendolari.