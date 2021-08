Green Pass, in Piemonte nessun obbligo per accedere alle mense aziendali

Ansa

Niente obbligo di Green pass per accedere alle mense aziendali in Piemonte. Secondo la Regione "non occorre esibire il green pass" nella ristorazione aziendale, "fermo restando il rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio". La precisazione arriva dopo la proclamazione dello sciopero da parte della Fim-Cisl alla Hanon System per protestare contro la richiesta, da parte della ditta, di esibire il certificato verde in mensa.