Il delitto è avvenuto verso le 2, davanti a un pub della frazione Campagnola di Borgo Ticino. Non si sa ancora se i due si fossero dati appuntamento per chiarirsi o se la lite sia cominciata nel locale e proseguita fuori. Pastore comunque ha estratto un coltello e colpito Leonardi, per poi darsi alla fuga. E' poi stato bloccato dai carabinieri, non prima di essere riuscito a scrivere il suo messaggio su Facebook.

In un video su Instagram: "Sto pensando al suicidio" - Pastore si è sfogato anche inviando una storia su Instagram, dove ha postato un video mentre è alla guida e parla del delitto appena commesso. "Ho fatto una c... - dice - e sto penando come suicidarmi, perché non potrò mai vivere con questa cosa che mi tormenterà, con queste cose fatte e queste cose successe. Mi spiace per Yoan, per Sara... Il mio obiettivo era far vedere alla gente che per amore non bisogna mai intromettersi nelle relazioni altrui, è meglio pensare a se stessi, bisogna farsi la propria vita senza tenere nascosto tutto al proprio migliore amico. Yoan ha sbagliato dalla A alla Z... è difficile spiegare perché ho talmente tante cose da dire, adesso ho in mente solo di aver fatto una c..., lo ammetto".