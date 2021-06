Funivia Stresa Mottarone, Tadini: "Mai usati ceppi con turisti a bordo"

Prima di quest'anno sulle cabine della funivia Stresa Mottarone "i forchettoni sono stati utilizzati solo per il giro a vuoto o per la manutenzione, ma mai con turisti a bordo". Lo dice Marcello Perillo, avvocato del caposervizio Gabriele Tadini, in merito alle immagini diffuse dall'emittente tedesca Zdf, secondo cui i freni di emergenza sarebbero stati usati anche in passato. "Le persone in cabina erano solo addetti o manutentori", aggiunge il legale.