Funivia Stresa Mottarone, Riccardo: “20 giorni fa bloccato sullo stesso impianto”

Ha preso la funivia il 9 maggio scorso ed era rimasto bloccato per 40 minuti, in attesa che alcuni operatori lavorassero su una delle cabine. “Riguardando i servizi mi viene ancora la pelle d’oca - racconta Riccardo a "Pomeriggio Cinque" -. Pe me e i miei amici era una giornata di svago: abbiamo avuto l’idea di andare sul Mottarone. Al ritorno c’era una folla che doveva scendere. Alla piazzola di Alpino, lo step intermedio, siamo stati bloccati per 40 minuti. Noi eravamo in quattro più altre persone".

"Nessuno ci ha dato spiegazioni. Mentre stavamo aspettando, abbiamo visto due operai sopra la cabina, che stavano facendo delle operazioni: hanno scoperchiato il tetto e lavorato al gancio" continua il racconto di Riccardo. "Non hanno fatto fare un giro a vuoto alla cabina. Quando hanno finito di lavorarci, ci hanno caricato. Siamo scesi tutti insieme, eravamo uno attaccato all'altro. Eravamo in 27, li ho potuti contare mentre aspettavamo di salire sulla cabina. Molte persone hanno preferito scendere a piedi".

Rumori inquietanti - La testimonianza del 27enne non finisce qui: "Quando si passava vicino agli "snodi", si sentivano rumori forti e amplificati. Troppe cose che non sono andate per il verso giusto quel giorno".