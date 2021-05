Funivia Stresa Mottarone, Nerini (gestore impianto): incontrerò le famiglie delle vittime, voglio risarcirli

Ansa

Luigi Nerini, il gestore della funivia Mottarone, indagato per l'incidente a Stresa e rimesso in libertà dal giudice, nei giorni scorsi aveva confidato al suo avvocato la sua volontà di "incontrare i familiari delle vittime, vedere le tombe di quelle persone" e "mettere a disposizione tutto quel che ho per risarcirli". E sulla questione sicurezza puntualizza: "Mai risparmiato, pago 127mila euro all'anno per la manutenzione".