Funivia Stresa Mottarone, figlia di una delle vittime: "Nessun perdono"

Ansa

"Me li avete ammazzati e per questo, mi spiace, non ci sarà mai nessun tipo di perdono". Sono parole di Angelica Zorloni, figlia di Vittorio Zorloni, morto insieme alla compagna Elisabetta Persanini e al loro figlio di 5 anni nella tragedia della funivia Stresa Mottarone. La donna ha postato una storia con una foto della famiglia dopo la notizia dei tre fermi per l'incidente che ha causato la morte di 14 persone.