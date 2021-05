Funivia Mottarone, ultimo controllo impianto a novembre 2020: no criticità

Twitter

L'azienda Leitner di Vipiteno ha appreso con "profondo dolore la notizia della tragedia avvenuta tra Stresa e il Mottarone". In merito alla manutenzione dell'impianto, "l'ultimo controllo magnetoscopico della fune è stato effettuato a novembre del 2020 e gli esiti dello stesso non hanno fatto emergere alcuna criticità. L'azienda rimane a completa disposizione con i propri tecnici per individuare al più presto le cause della immane tragedia".